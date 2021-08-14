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Общество14 августа 2021 8:18

Ставропольский край опять побил антирекорд по коронавирусу

Суточный прирост 14 августа оказался самым большим за всю пандемию
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров обновил данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно сведениям на 14 августа, в регионе:

- 69249 заболевших (+344);

- 59433 выздоровевших (+273);

- 2022 умерших (+12).

Отметим, что суточный прирост в 344 больных - рекорд для Ставрополья. Кроме того, 12 погибших за день - это тоже рекорд для региона, но он повторялся уже два раза за эту неделю.

Защититься от коронавируса можно с помощью вакцины.

- Иммунизационная кампания в крае продолжается. Запас первого компонента вакцины превышает 94 тысячи доз. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! - написал губернатор.