Ставропольский край опять побил антирекорд по коронавирусу

Губернатор Владимир Владимиров обновил данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно сведениям на 14 августа, в регионе:

- 69249 заболевших (+344);

- 59433 выздоровевших (+273);

- 2022 умерших (+12).

Отметим, что суточный прирост в 344 больных - рекорд для Ставрополья. Кроме того, 12 погибших за день - это тоже рекорд для региона, но он повторялся уже два раза за эту неделю.

Защититься от коронавируса можно с помощью вакцины.

- Иммунизационная кампания в крае продолжается. Запас первого компонента вакцины превышает 94 тысячи доз. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! - написал губернатор.