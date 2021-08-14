Юг России и Северный Кавказ захлестнут ливни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей и гостей Юга России и Северного Кавказа, что вскоре округа захлестнет непогода. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По прогнозам синоптиков, 14-15 августа в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ожидаются ливни, град, шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду. Следующей ночью непогода сильно ударит по черноморскому побережью.

- Метеорологи использую часто оксюморон "хороший прогноз плохой погоды". Так вот еще 11 августа были предсказаны очень сильные дожди, усиление ветра в Крыму, на Черноморском побережье. Прогнозы Росгидромета оправдались и помогли минимизировать печальные последствия, - сказал Вильфанд.