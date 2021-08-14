Ставропольцы в 2021 году стали меньше убивать

В Ставропольском крае за первое полугодие 2021 года зарегистрировали меньше преступлений по 105, 106 и 107 статьям УК РФ, чем за аналогичный период 2020 года. Это следует из открытой статистики Генпрокуратуры РФ.

В этом году правоохранительные органы зарегистрировали 43 покушения на убийство и убийства. Показатель снизился на 21,8%. Всего в прошлом году выявлено 98 преступлений, предусмотренных 105, 106 и 107 статьям УК РФ.

Общий уровень преступности в Ставропольском крае упал на 3,2%. В регионе зарегистрировали 17299 нарушений уголовного кодекса. Сейчас Ставропольский край занимает 20-е место в федеральном криминальном рейтинге.

Больше данных об уровне преступности - в материале "КП".