В Ставрополе начали борьбу с амброзией

В Ставрополе начали борьбу с цветением амброзии - главным аллергеном августа и сентября. Об этом сообщила администрация города.

- Районные администрации краевой столицы мобилизовали все свои силы на борьбу с вредоносным сорняком. Уже обработано более 85 гектаров. Покос сорной и карантинной травы прошел на территориях, прилегающих к складам, магазинам, школам, больницам, детским дошкольным учреждениям, местам возможного массового пребывания жителей, - сказано в сообщении.

В мэрии также напомнили, что за расчистку прилегающих участков отвечают руководители предприятий и организаций. За игнорирование проблемы предусмотрена административная ответственность.