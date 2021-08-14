Умерла организатор "Союза деловых женщин Ставропольского края"

В Ставропольском крае умерла лидер женского движения в регионе, общественница Раиса Гударенко. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

- Семейные детские дома, школы приемных родителей, центры по работе с подростками, благотворительный телерадиомарафон «Спешите делать добро», елки и рождественские балы для детей-сирот – все эти и многие другие, уже ставшие привычными составляющие, появились в социальной практике региона при непосредственном активном участии Раисы Федоровны Гударенко, - рассказывал глава Ставрополья.

Общественница стояла у истоков двух организаций - "Союз деловых женщин Ставропольского края" и "Ответственное родительство". На момент смерти ей было 75 лет.