На Ставрополье 15-летний подросток спас тонущего малыша

Фото: министерство образования Ставропольского края

Керим Тагиев, 15-летний школьник из села Бургун-Маджары Левокумского округа, спас тонущего в озере двухлетнего малыша, который без присмотра взрослых плескался в озере.

Парень не растерялся и быстро вытащил ребенка на берег, а мама Керима помогла оказать ему первую помощь.

Кстати, родителей пострадавшего малыша уже привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Школьник награжден Благодарственным письмом и подарком главы Левокумского округа. Министерство образования Ставропольского края готовит документы на награждение юного героя в рамках инициативы «Горячее сердце».

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе трое парней спасли тонущую из Комсомольского пруда девушку. Парни оперативно помогли утопающей, после спасения передали ее медикам и уехали домой.

В пресс-службе комитета по делам национальностей и казачества сайту stav.kp.ru рассказали, что о поступке парней сообщила местная жительница.

Женщина стала очевидцем происшествия. По говору парней она поняла, что они принадлежат к одному из народов Дагестана. После чего сама обратилась в дагестанскую общину Ставрополя с просьбой найти героев.