Ставропольская спортсменка завоевала серебро на первенстве России по тхэквондо

Фото: из архива семьи Романченко

На первенстве России среди юниоров, которое прошло в Ханты-Мансийске, Ставропольский край в весовой категории до 49 кг представляла тхэквондистка из станицы Ессентукской Елизавета Романченко.

Девушка одержала уверенные победы в четырех поединках, два из которых выиграла досрочно. Завоевав серебряную награду первенства, Елизавета вошла в основной состав юношеской сборной страны по тхэквондо ВТФ.

Лиза в свои 15 лет получает губернаторскую стипендию за отличные результаты в спорте. В 2019 году участвовала в первенстве мира по тхэквондо в Ташкенте, представляя юношескую сборную России, и вошла в мировую десятку лучших спортсменов в своей возрастной категории.

Елизавета Романченко и ее тренер Виктор Ким ставят амбициозные цели – покорение Олимпийских вершин.