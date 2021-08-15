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Общество15 августа 2021 12:00

Ставропольская спортсменка завоевала серебро на первенстве России по тхэквондо

Елизавета вошла в основной состав юношеской сборной страны по тхэквондо ВТФ
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: из архива семьи Романченко

Фото: из архива семьи Романченко

На первенстве России среди юниоров, которое прошло в Ханты-Мансийске, Ставропольский край в весовой категории до 49 кг представляла тхэквондистка из станицы Ессентукской Елизавета Романченко.

Девушка одержала уверенные победы в четырех поединках, два из которых выиграла досрочно. Завоевав серебряную награду первенства, Елизавета вошла в основной состав юношеской сборной страны по тхэквондо ВТФ.

Лиза в свои 15 лет получает губернаторскую стипендию за отличные результаты в спорте. В 2019 году участвовала в первенстве мира по тхэквондо в Ташкенте, представляя юношескую сборную России, и вошла в мировую десятку лучших спортсменов в своей возрастной категории.

Елизавета Романченко и ее тренер Виктор Ким ставят амбициозные цели – покорение Олимпийских вершин.