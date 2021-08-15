Стала известна причина ДТП с маршруткой в Ставрополе

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Опрашиваются свидетели и участники, будут изучены видеозаписи камер наблюдения

ДТП произошло сегодня, 15 августа, около 12:45, в Ставрополе. Там, на улице Ленина водитель маршрутки выбрал небезопасную скорость движения. По предварительным данным, мужчина не среагировал вовремя, и чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди транспортным средством, вывернул руль вправо в поворот, где врезался в бордюрный камень, дорожное ограждение, скамейку.

После чего маршрутка врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали пешеход и 4 пассажира транспортного средства. Еще троим пассажирам оказали разовую помощь на месте. К счастью, госпитализация им не понадобилась. Всего было 7 пассажиров в салоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.

По данным ведомства, за рулем был 56-летний водитель. За последние два года он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Сам мужчина пояснил ,что у него случилась техническая неисправность - отказали тормоза. Эта версия сейчас проверяется, однако следы торможения имеются на дороге.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Опрашиваются свидетели и участники, будут изучены видеозаписи камер наблюдения.

По данному факту прокуратура Ставрополя организовала проверку, во время которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.