В Ставрополе следователи начали проверку по факту ДТП с пассажирской маршруткой. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что 15 августа маршрутка попала в аварию.

- По данному факту следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю начал проверку на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам проверочных мероприятий в СКР будет принято процессуальное решение.