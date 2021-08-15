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Происшествия15 августа 2021 16:14

В Ставрополе следователи начали проверку по факту ДТП с пассажирской маршруткой

По результатам проверочных мероприятий в СКР будет принято процессуальное решение
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе следователи начали проверку по факту ДТП с пассажирской маршруткой. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что 15 августа маршрутка попала в аварию.

- По данному факту следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю начал проверку на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам проверочных мероприятий в СКР будет принято процессуальное решение.