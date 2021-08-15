Прокуратура Чечни проверит частный сад из-за жалоб на сонливость малыша

Прокуратура Чечни проведет проверку частного детского сада в Грозном из-за жалоб в соцсетях на плохой уход за детьми. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Так, на днях в сети появились тревожные посты одной из мам. Женщина переживала из-за сонливости малыша после посещения этого дошкольного учреждения.

- Когда бы я не пришла в этот садик, мой ребенок голодный спит! После садика мой ребенок спит! Ребенок, который мега-активный?! Камеры отключены, связи с кем-то из садика, чтобы посмотреть на ребенка, никакой! Зайти не разрешают, и хочу отметить, что это не связано с пандемий, туда никогда не запускали!!!, - пожаловалась мать малыша.

Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров пообещал проверить, как детский сад соблюдает закон и лицензионные требования, и отреагировать на нарушения, если таковые обнаружатся.

Проверить деятельность частного детского сада поручила также Хадижат Кадырова. Об этом начальник Департамента по дошкольному образованию мэрии города Грозный сообщила на инстраграм-странице ведомства.

- К сожалению, деятельность данного Дошкольного учреждения не относится к нашему Департаменту, но невозможно остаться в стороне, когда дело касается безопасности и здоровья ребенка. Мной было поручено в срочном порядке провести проверку по данному инциденту и передать этот вопрос в соответствующие органы, которые, при наличии оснований, примут меры. Надеемся, что в ближайшее время в данном происшествии будет достигнута ясность, после чего подобных вопросов, связанных с подведомственными учреждениями других организаций, к нам не возникнет, так как руководство Департамента делает все возможное для усовершенствования дошкольной сферы, - сообщила Хадижат Кадырова.