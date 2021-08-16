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Общество16 августа 2021 8:20

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 343 человека

Число зараженных достигло 69937. За вчерашний день победить болезнь смогли 116 человек
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 343 человека. Число зараженных достигло 69937. За вчерашний день победить болезнь смогли 116 человек.

К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 12 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 2046.

Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. С заболевшими работают врачи.