На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 343 человека. Число зараженных достигло 69937. За вчерашний день победить болезнь смогли 116 человек.

К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 12 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 2046.

Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. С заболевшими работают врачи.