Еще 12 ставропольцев скончались от коронавируса за сутки

За воскресенье еще 116 пациентов были выписаны из-под меднаблюдения в связи с выздоровлением. В целом за весь период число справившихся с болезнью приблизилось к значению 60 тысяч человек.

Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. С заболевшими работают врачи. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Ставрополья.

- Однако победить коронавирус не всегда легко. Вчера зарегистрированы новые смертельные исходы, связанные с COVD-19. Соболезную родным скончавшихся, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

За сутки от коронавируса скончались еще 12 пациентов. Число умерших достигло 2046. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 343 человек.

- Чтобы остановить инфекцию, продолжается вакцинация. Более 608 тысяч жителей нашего края уже сделали прививку. В запасе более 225 тысяч доз вакцины первого компонента, прививочные пункты работают ежедневно. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.