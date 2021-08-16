На одной из улиц Ставрополя появится одностороннее движение

С 17 августа в Ставрополе на участке переулка Рылеева будет организовано одностороннее движение. Водители смогут ехать только по направлению от проспекта К. Маркса до улицы Орджоникидзе. Остального участка улицы изменения не коснутся. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Такие меры нужны для оптимизации транспортных и пешеходных потоков на одном из самых оживленных перекрестков города – пр. К.Маркса и ул. Казачьей.

Ранее там установили светофорный объект. Устройство его было необходимо, так как перекресток вошел в список самых аварийных участков в Ставрополе.

Во время эксплуатации светофора возникла необходимость в упорядочении организации дорожного движения на перекрестке, так как сейчас возникают заторы.