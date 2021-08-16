За выходные на Ставрополье произошло 15 ДТП, в которых 23 человека получили травмы.

Так, в Георгиевском городском округе водитель «ВАЗ» двигаясь по автодороге «Георгиевск - Новопавловск» выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом.

После столкновения легковушка выехала за пределы проезжей части, а потом перевернулась.

В результате ДТП оба водителя и пассажир легковушки с травмами доставлены в больницу. За последние два года водитель «ВАЗа» 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и 10 раз за нарушение скоростного режима.

По всем фактам автоаварий проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по краю.