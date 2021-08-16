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Общество16 августа 2021 10:21

Ставрополь лидирует по числу заболевших коронавирусом в крае

Число зараженных в краевой столице достигло 13440
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Число умерших от коронавируса в регионе достигло 2046. За сутки скончались 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

Число умерших от коронавируса в регионе достигло 2046. За сутки скончались 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 74 человек. Число зараженных достигло 13440.

На втором месте оказался Невинномысск. Там заболело 29 человек. На третьем месте расположился Буденовский район, там диагноз подтвердился у 23 человек.

На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу заболевших коронавирусом в крае. Число умерших от коронавируса в регионе достигло 2046. За сутки скончались 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За вчерашний день заболело 343 человека. Число зараженных достигло 69937.

- Чтобы остановить инфекцию, продолжается вакцинация. Более 608 тысяч жителей нашего края уже сделали прививку. В запасе более 225 тысяч доз вакцины первого компонента, прививочные пункты работают ежедневно. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров на своей странирце в сети.

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