«Россети Северный Кавказ» выявили в СКФО четыре новых факта майнинг-хищений электроэнергии

Совокупный ущерб превысил 27 млн рублей

Специалисты «Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами выявили четыре новых случая незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами в Республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания и Ингушетия. Совокупный ущерб превысил 27 млн рублей. С 2019 года энергокомпания и органы правопорядка совместно пресекли в регионах СКФО 54 случая неучтённого энергопотребления майнинг-фермами. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу Северного Кавказа, оценивается почти в 300 млн рублей.

В Дагестане в нежилом помещении в с. Стальское Кизилюртовского района обнаружена ферма по добыче криптовалюты. Собственник без договора энергоснабжения израсходовал 1,9 млн кВт.ч. Ущерб отрасли составил почти 4 млн рублей*.

В общей сложности с начала 2021 года энергетики пресекли в Дагестане 16 фактов майнинг-хищений энергоресурса.

В Ингушетии на территории частных домовладений в городе Сунжа выявлены два «бездоговорника»-майнера. Объем похищенного энергоресурса превысил 4,1 млн кВт.ч на сумму 10,7 млн рублей. В 2021 году на территории Республики Ингушетия было выявлено три майнинг-фермы, незаконно потребляющих электроэнергию.

В п. Мизур Северной Осетии добыча криптовалюты производилась на территории бывшего Мизурского горно-обогатительного комбината в пяти специально переоборудованных грузовых контейнерах.

Объем незаконно потребленного энергоресурса составил около 2 млн. кВт.ч. Несанкционированное подключение было осуществлено к сетям одной из сторонних территориальных сетевых организаций в Алагирском районе республики, на базе которой планировалась консолидация энергообъектов. Сумма ущерба, причиненного майнером электросетевому комплексу региона, превышает 13 млн рублей**. Всего в 2021 году в Северной Осетии выявлено три случая незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа являются лидерами среди регионов РФ по количеству майнеров-энерговоров, а также по объемам хищений электроэнергии для добычи криптовалюты. Так, с 2019 года в Дагестане зафиксировано 40 случаев энерговоровства майнерами с ущербом порядка 130 млн рублей. На втором месте «антирейтинга» Ингушетия, где за два года зафиксировано 9 фактов хищения электроэнергии майнинг-фермами почти на 149 млн рублей. При этом самый крупный факт майнинг-воровства электроэнергии — на 130 млн рублей — зафиксирован в республике осенью 2019 года в с. Плиево.

По каждому случаю хищений специалистами энергокомпании составлены акты о бездоговорном и безучётном потреблении электроэнергии. Вместе с соответствующими заявлениями они направлены в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства.

По большинству фактов возбуждены уголовные дела. Кроме того, нарушители оплачивают выставленные счета, значительно превышающие стоимость электроэнергии, потреблённой законным путем. Сумма возмещения рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Компания «Россети Северный Кавказ» уделяет повышенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов, ведь неучтённое потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надёжность электроснабжения потребителей.

Оно может провоцировать аварийные ситуации на энергообъектах и быть причиной низкого напряжения в сети. Кроме того, действия нарушителей могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих, а отсутствие платы за потреблённый энергоресурс значительно тормозит модернизацию электросетевого комплекса. Работа энергетиков в данном направлении уже показала свою эффективность и активно продолжается совместно с правоохранительными органами.