Житель Ставрополья позвал друга пообедать, а сам зарезал его

В Степновском округе 40-летний мужчина подозревается в избиении до смерти своего знакомого. Инцидент произошел 9 августа, в селе Иргаклы. В одном из частных домов подозреваемый и его 50-летний друг распивали спиртные напитки. Между ними завязался конфликт.

Во время ссоры 40-летний ставрополец несколько раз ударил кулаком и ногой в область лица и живота потерпевшего.

У мужчины произошел разрыв внутреннего органа. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СКР России. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

ейчас он находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.