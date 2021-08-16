Минздрав Ставрополья развеял мифы о вакцинации

Более 608 тысяч жителей нашего края уже сделали прививку. В запасе более 225 тысяч доз вакцины первого компонента, прививочные пункты работают ежедневно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на то, что прививочная компания от коронавируса на Ставрополье идет с сентября 2021 года, тему вакцинации по-прежнему сопровождают мифы.

Самые популярные из них прокомментировала руководитель отдела анализа эпидемиологической обстановки министерства здравоохранения Ставропольского края Любовь Дмитриенко.

Миф первый: люди прививаются, а через какое-то время подхватывают коронавирус - это значит, прививка не помогает.

Ответ:

- Вакцины против COVID-19 были созданы относительно недавно, но их эффективность уже доказана клиническими испытаниями и опытом массовой прививочной кампании. Так, например, заболеваемость вакцинированных «Спутником V» составляет 0,1% и около 0,2% после вакцинации «КовиВаком». Также доказано, что вакцинация стимулирует клеточный иммунитет, а значит, позволяет легче перенести заболевание, с минимумом осложнений. Последние исследования подтверждают: в среднем иммунитет держится полгода. После этого рекомендовано проводить повторную вакцинацию.

Да, были случаи, когда человек заболевал буквально через несколько дней после прививки. Дело в том, что привившийся заражался коронавирусом до вакцинации. Инкубационный период у COVID-19 составляет в среднем неделю. То есть человек болел, проявлений не чувствовал, а затем, после прививки, они возникли.

Напомню, полноценный иммунный ответ вырабатывается через три недели после введения второго компонента. Ни одна из одобренных вакцин не может спровоцировать заражение COVID-19, потому что не содержит жизнеспособного вируса.

Миф второй: вакцинация влечет последствия для здоровья, которые неизвестны науке.

Ответ:

- Все российские препараты прошли серьезную проверку, подтверждающую их безопасность. А вот долгосрочные последствия коронавируса пока не известны, и они могут быть тяжелыми.

Если в начале пандемии считалось, что люди переносят коронавирус так же легко, как грипп, и выздоравливают через одну-две недели, то теперь ясно, что симптомы в той или иной степени, особенно после тяжелой формы инфекции, проявляются и более чем через два месяца. Возможны одышка, боль в груди, суставах, подавленное эмоциональное состояние, бессонница. Могут быть затронуты различные органы и системы организма, в частности, желудочно-кишечный тракт или нервная система.

Более длительные последствия заражения пока только изучаются, но совершенно точно: минимизировать последствия может только прививка.

Миф третий: кто-то за полтора года пандемии не заразился коронавирусом, значит, у него отличный иммунитет и вакцинация ему не нужна.

Ответ:

- Скорее всего, такие граждане переболели в бессимптомной форме или еще не встретились с коронавирусом. Но вирус мутирует, и уверенности в том, что встреча с новым штаммом конкретно для вас пройдет также благополучно, нет. Кроме того, при бессимптомном течении болезни зараженный распространяет вирус.

Миф четвертый: вирус мутирует и зарегистрированная вакцина больше не эффективна.

Ответ:

- Изменения вируса ничуть не сводят на нет действие вакцин. Широкий иммунный ответ в любом случае вырабатывается. Практика показывает, что известные нам вакцины успешно справляются с новыми штаммами коронавируса.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что за вчерашний день на Ставрополье заболело 343 человека. Число зараженных достигло 69937.

- Чтобы остановить инфекцию, продолжается вакцинация. Более 608 тысяч жителей нашего края уже сделали прививку. В запасе более 225 тысяч доз вакцины первого компонента, прививочные пункты работают ежедневно. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор региона Владимир Владимиров на своей странирце в сети.

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