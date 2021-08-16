Ставрополец Никита Соколов стал чемпионом мира по парашютному спорту

Фото: Инстаграм спортсмена

Воспитанник Ессентукского авиаспортивного клуба ДОСААФ спортсмен-парашютист Никита Соколов занял первое место по акробатике и второе место по двоеборью (акробатика плюс точность) на Чемпионате мира по парашютному спорту.

Никита Соколов вырос «под крылом» ессентукского аэроклуба. Именно на родном летном поле был его старт в большой парашютный спорт.

Спортсмену 22 года, он - член молодежной сборной России по классическому парашютизму. Попасть на чемпионат мира, который проходил в Кемеровской области, было непросто, спортсмены проходили жесткий отбор и строгую медкомиссию. Сборная была допущена к прыжкам под нейтральным флагом. Но Никита отметил, что все его прыжки и трюки в небе - за Россию.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на днях Чечня встречала спортсмена Имама Хатаева, взявшего в Токио первую медаль по боксу. Напомним, чеченец в полуфинале проиграл по очкам британцу Бенджамину Уиттакеру – 1:4. Но, в родной республике его встретили как победителя.

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