В Ингушетии в честь победы Евлоева на Олимпиаде объявят Год спорта

Фото: пресс-служба главы республики

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время встречи с олимпийцами предложил объявить 2022 год в республике Годом спорта. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

- Победа Мусы Евлоева вдохновит нашу молодежь заниматься спортом профессионально. Мы обязаны поддерживать одаренных молодых людей, помогать достигать им новых высот. Считаю, что 2022 год нужно объявить Годом спорта в республике, - прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что победителя XXXII Олимпийских летних игр по греко-римской борьбе в Токио Мусу Евлоева и участника Олимпиады Мусу Могушкова встретили в аэропорту «Магас» Ингушетии национальными лепешками, песнями и зажигательной лезгинкой. Сопровождали кортеж со спортсменами до Магаса байкеры и всадники конного клуба «Дикая дивизия».

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