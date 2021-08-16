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Общество16 августа 2021 14:19

На Ставрополье сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19

Губернатор поручил задействовать ресурсы краевой программы «За здоровье» для выездной вакцинации против COVID-19
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Ход иммунизации против коронавирусной инфекции стал одной из тем еженедельного рабочего совещания в правительстве региона.

На Ставрополье сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19. При этом главным фактором, способным сдержать распространение инфекции, является вакцинация. Об этом заявил губернатор Ставрополья.

Для повышения доступности прививок в отдаленных населенных пунктах Владимир Владимиров поручил краевому министерству здравоохранения вместе с руководством муниципалитетов задействовать для вакцинации ресурсы краевой программы «За здоровье».

Напомним, в ее рамках осуществляются выезды бригад узкопрофильных медицинских специалистов в сельские территории Ставрополья.

Губернатор поставил задачу организовать работу мобильных прививочных пунктов во время таких выездов.

Владимиров также отметил, что в районах с наиболее высокими темпами иммунизации наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекции.

В целом с начала иммунизационной кампании прививку против COVID-19 на Ставрополье уже сделали более 608 тысяч человек, из которых 511 тысяч получили оба компонента вакцины.