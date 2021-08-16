Максим Галкин и его пугалкин

Фото: Банка "Уралсиб".

С 16 августа - на всех экранах - любимый миллионами россиян ведущий, юморист и пародист Максим Галкин предстанет в новом образе. И даже не в одном, а сразу в двух! В ближайшее время Банк Уралсиб выпустит в прокат новые рекламные видеоролики с участием звезды.

В интервью прессе Максим рассказал, что в этот раз на экране ему предстоит сыграть Пугалкина и Галкина (практически себя). Первый – боится «пуганой вороны», владеет давно устаревшей информацией и напускает придуманных «страшилок для коммерсантов». Второй - современный предприниматель, ищущий удобные, гибкие решения для бизнеса и на 100 процентов использующий новые возможности. О которых, к сожалению, знают пока не все. Так легко, доступно и с юмором в Банке Уралсиб решили провести небольшой «ликбез» для тех, кто ведет свое дело. Объектом рекламирования стали наиболее удобные, современные и популярные услуги банка, значительно облегчающие жизнь предпринимателя. Например - кредиты наличными, дебетовая карта «Прибыль», расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса.

А для Максима Галкина, по его словам, это был не только полезный (как для владельца собственного бизнеса), но и приятный опыт: «Мне очень нравится работать с командой Банка Уралсиб, надеюсь, сотрудничество будет плодотворным для всех!» Встречаем «первый сезон» искрометных роликов (спойлер: второй сезон – уже планируется к запуску в работу)!

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Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»