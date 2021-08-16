В Ставрополе 16 августа выпадет почти 40% месячной нормы осадков

В Ставрополе 16 августа из-за сильного ливня образовалась самая длинная пробка за прошедшую неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе, по данным сервиса Яндекс. Погода, 16 августа выпадет 35.7% месячной нормы осадков. Температура +22°С. Ветер легкий — 2 м/с, с порывами до 4.2 м/c.

Направление ветра юго-восточное. Атмосферное давление нормальное — 720 мм рт.ст. Сегодня вечером в Ставрополе прогнозируется сильный дождь. Температура составит +20°С, что на 7°С ниже климатической нормы. Ветер тихий — 1.1 м/с, с порывами до 3.3 м/c.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе 16 августа из-за сильного ливня образовалась самая длинная пробка за прошедшую неделю. Так, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сегодня отмечалось 8 баллов. А это на 5 баллов больше, чем обычно в это время в понедельник.

Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 17:00 достигнут 7 баллов. Но затем начнут расти, и к 18:00 достигнут 8 баллов.