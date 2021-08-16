Из-за ливня в Ставрополе образовался фонтан на дороге

В социальных сетях появилось видео с улиц Ставрополя, пострадавших из-за непогоды. Одним из самых ярких оказался ролик с фонтаном из ливневки.

Ситуация в городе сложная. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, улицы затоплены. Согласно данным Яндекса, в Ставрополе были зафиксированы рекордные пробки - сегодня отмечалось 8 баллов. А это на 5 баллов больше, чем обычно в это время в понедельник.

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