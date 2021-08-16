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Происшествия16 августа 2021 17:27

Из-за ливня в Ставрополе образовался фонтан на дороге

Коммунальщики устраняют проблемы
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В социальных сетях появилось видео с улиц Ставрополя, пострадавших из-за непогоды. Одним из самых ярких оказался ролик с фонтаном из ливневки.

Фонтан из ливневки в Ставрополе
Видео: Telegram-канал "СТАВРОПОЛЬ"

Ситуация в городе сложная. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, улицы затоплены. Согласно данным Яндекса, в Ставрополе были зафиксированы рекордные пробки - сегодня отмечалось 8 баллов. А это на 5 баллов больше, чем обычно в это время в понедельник.

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