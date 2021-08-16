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Происшествия16 августа 2021 17:44

После трагедии в больнице Владикавказа кислород будут привозить 6 раз в неделю

На такой график поставок переходят все медучреждения Северной Осетии
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Во все медучреждения Северной Осетии, включая Республиканскую клиническую больницу скорой помощи, где недавно были зафиксированы случаи гибели пациентов из-за поломки кислородной системы, кислород будет поставляться по графику - шесть дней в неделю. Об этом сообщил врио министра промышленности и транспорта республики Владимир Марзоев на совещании.

- В день без поставки, потребность в кислороде перекроется за счет избытков, накопленного за прошедшие шесть дней, - пояснил Марзоев.

В свою очередь врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев добавил, что очередная поставка кислорода ожидается в понедельник.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что 9 августа 2021 года в больнице произошла авария на кислородной подстанции. Выяснилось, что причиной стал прорыв трубы - пациенты остались без кислорода. Особо тяжелых перевели на резервы воздуха, подключили к баллонам.

В реанимации находились более 70 человек. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло принес соболезнования близким погибших и заявил, что от таких ситуаций никто не застрахован.