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Происшествия16 августа 2021 18:52

МЧС восстановило электроснабжение в Ставрополе после аварии

Более 680 абонентов оказались без света
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что спасатели восстановили электроснабжение после аварийного отключения. ЛЭП перестали функционировать в районе Ташлы и Чапаевки.

680 абонентов оказались без света. А на следующий день в регионе начался страшный ливень, который затопил города и села.

"КП-Северный Кавказ" писала о последствиях ливня 16 августа 2021 года. Меньше чем за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Дождь начался внезапно в 14 часа. Маленький дождь перерос в ливень. За 15 минут улицы были переполнены водой. Несколько минут падал град размером с горошину.

Официальных сообщений о ЧП не поступало. Жители Ставрополя сообщали о фонтанах и о том, что вода пробирается в автомобили.

Также редакция публиковала видео с места событий.