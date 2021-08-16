МЧС восстановило электроснабжение в Ставрополе после аварии

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что спасатели восстановили электроснабжение после аварийного отключения. ЛЭП перестали функционировать в районе Ташлы и Чапаевки.

680 абонентов оказались без света. А на следующий день в регионе начался страшный ливень, который затопил города и села.

"КП-Северный Кавказ" писала о последствиях ливня 16 августа 2021 года. Меньше чем за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Дождь начался внезапно в 14 часа. Маленький дождь перерос в ливень. За 15 минут улицы были переполнены водой. Несколько минут падал град размером с горошину.

Официальных сообщений о ЧП не поступало. Жители Ставрополя сообщали о фонтанах и о том, что вода пробирается в автомобили.

Также редакция публиковала видео с места событий.