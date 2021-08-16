В Невинномысске наладили производство медицинского кислорода в 4 тонны в сутки

На заводах Невинномысска производят медицинский кислород, который поставляют в местные больницы. В этом году предприятия наладили регулярную работу с производственной силой в 4 тонны кислорода.

Также министерство здравоохранения Ставрополья провело экспертизу и внесла кислород в реестр лекарственных средств. Теперь им можно обеспечивать не только местные учреждения, но и поставлять в Северную Осетию и Карачаево-Черкесию.

Напомним, 9 августа 2021 года во Владикавказе случилась авария на кислородной подстанции больницы. Из-за отсутствия резервной трубы погибли 9 человек.

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