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Общество17 августа 2021 8:20

14 ставропольцев скончались за сутки от коронавируса

Число умерших в крае достигло 2060.
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 14 человек. Число умерших в крае достигло 2060. Об этом 17 августа сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

- Рост летальных исходов говорит о серьезной опасности, которую по-прежнему представляет это заболевание. Пожалуйста, помните о том, что главный способ защитить здоровье — это вакцинация. На сегодня прививку в крае уже сделали свыше 612 тысяч обратившихся. Вы тоже можете воспользоваться такой возможностью, если еще не прошли иммунизацию. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 344 человек. Число зараженных достигло 70281.