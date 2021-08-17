14 ставропольцев скончались за сутки от коронавируса

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 14 человек. Число умерших в крае достигло 2060. Об этом 17 августа сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

- Рост летальных исходов говорит о серьезной опасности, которую по-прежнему представляет это заболевание. Пожалуйста, помните о том, что главный способ защитить здоровье — это вакцинация. На сегодня прививку в крае уже сделали свыше 612 тысяч обратившихся. Вы тоже можете воспользоваться такой возможностью, если еще не прошли иммунизацию. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 344 человек. Число зараженных достигло 70281.