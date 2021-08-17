За сутки коронавирус подтвердился у 344 жителей Ставрополья

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, вновь увеличилось. За последние сутки выписано еще 107 человек. В целом за весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились почти 60 тысяч пациентов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Число исследований на коронавирус также растет и приблизилось к 2 миллионам 303 тысячам. Тем, у кого диагностирована инфекция, оказывается медицинская помощь.

- Но медицина, к сожалению, не всесильна. За прошедший день вирус нанес ещё несколько смертельных ударов. Скончались 14 человек с коронавирусной инфекцией. Их родным — глубокие соболезнования, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

За вчерашний день корона русом заболело 344 человека. Число зараженных достигло 70281.