Ставрополец перевел мошеннику более 3 млн рублей

34-летнему жителю Изобильного позвонил неизвестный и предложил выгодно вложить свои сбережения в брокерскую фирму для получения прибыли.

Злоумышленник убедил потерпевшего перевести деньги на указанные им счета, после чего перестал выходить на связь. Когда заявитель понял, что его обманули, он обратился за помощью в полицию. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ставрополец совершил пять операций по переводу денег на общую сумму около трех миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что банда старушек разводила мужчин Пятигорска на деньги, обещая отдых на Средиземноморье. Ответить по всей строгости закона придется только 73-летней мошеннице. Ее пожилая подруга – единомышленница скончалась в прошлом году.