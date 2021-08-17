На Ставрополье назвали самые популярные имена родившихся в 2021 году детей

На Ставрополье в 2021 году зарегистрировали 15,3 тысячи новорожденных. Специалисты ЗАГСа поведали о самых частых именах, которые дают детям родители, а также сравнили этот список с данными пятидесятилетней давности.

Полвека назад, в нашем крае были популярны такие мужские имена, как Александр, Сергей, Андрей, Владимир, Алексей, Юрий, Николай, Игорь, Олег и Виталий. Девочек чаще всего называли Натальями, Еленами, Иринами, Татьянами, Светланами, Ольгами, Галинами, Людмилами, Маринами и Ларисами.

Ситуация сильно изменилась спустя 50 лет: популярность осталась только у имени Александр.

В 2021 году больше всего зарегистрировали детей с именами Артем, Максим, Михаил, Матвей, Иван, Дмитрий, Марк, Роман и Кирилл.

Среди женских имен лидируют Ева, София, Мария, Милана, Алиса, Полина, Варвара, Анна, Василиса и Виктория.

Губернатор Ставрополья написал на своей личной странице в Инстаграм, что в этих списках есть и имена его детей:

- В этих списках имена и моих детей – Николай и Иван, Мария и Владимир, - рассказал Владимир Владимиров.

А еще в загсах края отмечают, что родители стали изобретательнее. Список выбираемых имен в два раза больше, много редких – среди них Хрусталина и Дева, Аливия и Ариэла, Ермак и Ефрем, Корней и Софрон.