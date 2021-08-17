В Пятигорске санитар похитил банковскую карту умершего пациента и потратил его деньги

Санитар получил доступ к чужому банковскому счету. Затем парень совершил несколько покупок в интернет-магазине
Фото: Анастасия Осипова
В Пятигорске 26-летний санитар одной из больниц похитил банковскую карту скончавшегося больного. Молодой человек, имея доступ к личным вещам мужчины, взял его мобильный телефон и привязал банковскую карту пациента к своему номеру телефона.
Таким образом, санитар получил доступ к чужому банковскому счету. Затем парень совершил несколько покупок в интернет-магазине.
О случившемся полицейским сообщил сын умершего мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. Когда санитар пришел получить посылки в почтовом отделении, его задержали правоохранители. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном.