В Пятигорске санитар похитил банковскую карту умершего пациента и потратил его деньги

Санитар получил доступ к чужому банковскому счету. Затем парень совершил несколько покупок в интернет-магазине Фото: Анастасия Осипова

В Пятигорске 26-летний санитар одной из больниц похитил банковскую карту скончавшегося больного. Молодой человек, имея доступ к личным вещам мужчины, взял его мобильный телефон и привязал банковскую карту пациента к своему номеру телефона.

Таким образом, санитар получил доступ к чужому банковскому счету. Затем парень совершил несколько покупок в интернет-магазине.

О случившемся полицейским сообщил сын умершего мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. Когда санитар пришел получить посылки в почтовом отделении, его задержали правоохранители. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном.