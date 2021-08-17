В Ставропольском крае выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 65 человек. Число зараженных достигло 13724. На втором месте расположился Буденовский район, там зафиксировано 27 случаев заражения за сутки.

Число зараженных достигло 3623. На третьем - Невинномысск. Там за вчерашний день заболело 26 человек. Число зараженных достигло 4013.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что за сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 14 человек. Число умерших в крае достигло 2060.

- Рост летальных исходов говорит о серьезной опасности, которую по-прежнему представляет это заболевание. Пожалуйста, помните о том, что главный способ защитить здоровье — это вакцинация. На сегодня прививку в крае уже сделали свыше 612 тысяч обратившихся. Вы тоже можете воспользоваться такой возможностью, если еще не прошли иммунизацию. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.