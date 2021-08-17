В Георгиевском округе появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы

В Георгиевском округе в ближайшие два года появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм. Так, Владимир Владимиров сегодня, 17 августа провел в Георгиевске встречу с его жителями.

- Некоторые озвученные проблемы получили решение прямо на встрече. Так, договорились о строительстве новых спортивных объектов. Горожане рассказали, что в станице Незлобной и селе Краснокумском нет ни одного спортивного зала общего пользования - негде заниматься спортом. Вместе с тем, проектно-сметная документация на строительство таких объектов подготовлена. Значит, уже есть с чем работать. Определились, что в ближайшие два года построим здесь физкультурно-оздоровительные комплексы, - поделился глава региона.

Также Владимир Владимиров добавил, что в Георгиевске будут строить ФОК в Георгиевске. Горожане давно его ждут.