Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 13:28

В Георгиевском округе появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы

Местные жители пожаловались губернатору, что в станице Незлобной и селе Краснокумском нет ни одного спортивного зала общего пользования
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Георгиевском округе в ближайшие два года появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм. Так, Владимир Владимиров сегодня, 17 августа провел в Георгиевске встречу с его жителями.

- Некоторые озвученные проблемы получили решение прямо на встрече. Так, договорились о строительстве новых спортивных объектов. Горожане рассказали, что в станице Незлобной и селе Краснокумском нет ни одного спортивного зала общего пользования - негде заниматься спортом. Вместе с тем, проектно-сметная документация на строительство таких объектов подготовлена. Значит, уже есть с чем работать. Определились, что в ближайшие два года построим здесь физкультурно-оздоровительные комплексы, - поделился глава региона.

Также Владимир Владимиров добавил, что в Георгиевске будут строить ФОК в Георгиевске. Горожане давно его ждут.