В Курском округе экс-глава сельсовета подозревается в превышении должностных полномочий

Против главы муниципального образования Мирненского сельсовета Курского округа возбудили уголовное дело.

Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с марта по июнь 2016 года чиновник поручил подчиненным сотрудникам изготовить подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у одной из жительниц поселка Мирный прав на два земельных участка.

На основании данных документов женщина зарегистрировала в упрощенном порядке право собственности на земельные участки, что привело к незаконному отчуждению земель, находящихся в муниципальной собственности.

Таким образом, бюджету округа причинен ущерб на общую сумму свыше 250 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.