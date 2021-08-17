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Происшествия17 августа 2021 14:29

В Ставрополе директора предприятия заставили выплатить зарплату сотрудникам

Против бизнесмена возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, бизнесмен в январе и марте-мае 2021 года не выплачивал зарплату 3 работникам. Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила более 390 тысяч рублей.

Проведенная финансово-экономическая проверка деятельности предприятия показала, что работодатель имел реальную возможность своевременно выплатить зарплату.

Но деньги расходовались на другие цели. Следователь принимает меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате