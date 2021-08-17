ВТБ увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса в регионах СКФО до 41 млрд рублей

ВТБ по итогам первого полугодия 2021 года увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной Осетии на 5% - до 41,5 млрд рублей.

Основную долю кредитного портфеля занимают представители пищевой промышленности и сельского хозяйства - 34%, на отрасли торговли приходится 28%, на предприятия строительной сферы - 14%.

- Рост кредитного портфеля среднего и малого бизнеса в регионах СКФО по итогам шести месяцев текущего года во многом стал следствием клиентоориентированной стратегии банка. Различные и удобные модели взаимодействия с нашими партнерами позволяют быстро решать существующие задачи, а широкая линейка банковских продуктов и небанковских сервисов - делать это наиболее эффективно, - сказал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

Александр Дыренко добавил, что банк продолжает укреплять свои позиции на Северном Кавказе, увеличивая активную клиентскую базу, прирост которой с начала года составил 18%, свыше 15 тысяч клиентов.

ВТБ продолжает разрабатывать новые продукты, активно развивать сервисы и каналы коммуникаций с клиентами. Сегодня индивидуальные предприниматели, открывают расчетные счета в офисах ВТБ за 20 минут, а ООО с единственным владельцем в лице директора за 25 минут. У представителей среднего и малого бизнеса появилась возможность за один день не выходя из дома оформить экспресс-кредит на сумму до 10 млн рублей сроком до трех лет. Виртуальные бизнес-карты, запущенные банком в первом полугодии, cделали ежедневные оплаты любых бизнес-расходов удобными и быстрыми. В рамках расширенной программы лояльности нашим клиентам теперь помимо специальных предложений на банковские продукты, доступны и нефинансовые сервисы от партнеров на специальных условиях, а также дополнительные образовательные возможности.