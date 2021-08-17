Наказан водитель, пытавшийся объехать пробку по встречной полосе на подъезде к Ставрополю

Водитель, пытавшийся объехать пробку по встречной полосе на подъезде к Ставрополю, привлечен к административной ответственности.

Так, накануне в соцсетях появилась видеозапись, где очевидец зафиксировал, как на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю»,на участке проведения дорожно-ремонтных дорог, водитель отечественной легковушки совершает опасный маневр – объезжает поток автомобилей по встречной полосе через сплошную линию разметки.

Грубейшее нарушение правил движения вызвало широкий общественный резонанс: подписчики осуждали поступок автолюбителя и обратились к сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы привлечь к ответственности нарушителя.

По данному факту автоиснпекторы провели проверку, в рамках которой установили водителя, допустившего серьезный проступок, подпадающий под административную ответственность. Им оказался 26-летний житель Кочубеевского района. Его пригласили для профилактической беседы и составления административного протокола.

Молодой человек пояснил, что совершить правонарушение его толкнули обстоятельства. В салоне автомобиля находился родственник, которого он якобы вез в больницу. В содеянном он признается полностью и готов понести ответственность в соответствии с законодательством.

В отношении мужчины составили административный материал по статье: «Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения». Водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев. Выяснилось,что за последние 2 года гражданин уже около 20 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.