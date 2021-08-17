На Ставрополье прививку от коронавируса сделали более 612 тысяч человек

На Ставрополье прививку от коронавируса сделали уже свыше 612 тысяч человек. О ходе кампании по вакцинации 17 августа, в Instagram сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

– Защитить здоровье поможет вакцинация. На сегодня прививку в крае уже сделали свыше 612 тысячи обратившихся. Берегите себя и не болейте!, – подчеркнул глава региона.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 65 человек. Число зараженных достигло 13724. На втором месте расположился Буденовский район, там зафиксировано 27 случаев заражения за сутки.

Число зараженных достигло 3623. На третьем - Невинномысск. Там за вчерашний день заболело 26 человек. Число зараженных достигло 4013.