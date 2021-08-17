В COVID - госпитале на базе 2-й горбольницы Ставрополя уже пролечено 35 рожениц и беременных женщин

На базе хирургического отделения ГБУЗ СК «ГКБ №2» Ставрополя для беременных женщин и рожениц с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции развернуты родильный зал, экстренная операционная и 10 комфортабельных коек.

При необходимости экстренного оперативного вмешательства и в случае осложненных родов в госпиталь в круглосуточном режиме осуществляется выезд специалистов акушерского дистанционного консультативного центра.

- Пациентки в стационар доставляются со всего края, у нас уже родилось пять деток, - рассказала главный врач городской больницы №2 Ставрополя Марина Костровская. - Пока мамы лечатся от коронавируса, новорожденные находятся детской краевой больнице, куда доставляет их анестезиолого-реанимационная неонатальная бригада.

За время оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией на перепрофилированных койках ГБУЗ СК «ГКБ №2» Ставрополя пролечено 35 пациенток. На лечении находится еще 10.

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. В целом по краю в стационарах для лечения COVID-19 развернуто 3 889 коек, к 25 августа добавится еще 149.