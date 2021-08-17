Невинномысск лидирует в голосовании за проекты благоустройства

За 4 года активного участия Невинномысска в программе благоустроили сквер на улице Чайковского, территорию у ДК имени Горького и установили множество комплексных спортивных площадок

Невинномысск назвали одним из самых активно голосующих городов Ставрополья, участвующих в программе реализации инициативных проектов. За спортивную площадку в районе гимназии №10 проголосовали 1451 житель. Для примера, в Железноводске наибольшее число голосов за объект – 40, в Ставрополе – 884, в Пятигорске – 623. Проект благоустройства территорий действует в крае при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Интернет-голосование за проекты для конкурсного отбора в 2022 году проходит на портале PMISK.RU.

- Остался всего один день до окончания онлайн-голосования! Именно мы решаем, что будет благоустроено в Невинномысске в следующем году! – напоминает глава города Михаил Миненков в своем Instagram.

По результатам анкетирования, интерактивного опроса и собранных предложении за участие в конкурсном отборе ведут борьбу четыре невинномысских проекта по благоустройству спортивных площадок: на улице Менделеева, 16А (район гимназии «ЛИК» № 10); на улице Луначарского, 28 (район МБОУ СОШ № 14); на улице Менделеева, 5-А (район МБОУ СОШ № 11); на улице Кооперативная, 98 (район МБОУ СОШ № 5).

Пройти в следующий этап могут только три из них. Голосовать нужно на официальном сайте PMISK.RU, перед этим зарегистрировавшись. Можно зайти на портал через Госуслуги.

Отметим, что за 4 года активного участия Невинномысска в программе благоустроили сквер на улице Чаи ковского, территорию у ДК имени Горького и установили множество комплексных спортивных площадок.