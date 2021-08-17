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Общество17 августа 2021 17:26

Во Владикавказе открыли новый детский сад на 280 мест

Ева СОРОКИНАЕва СОРОКИНА
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Открытие учреждения прошло по поручению врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло

Открытие учреждения прошло по поручению врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло

В 19-м микрорайоне Владикавказа прошло торжественное открытие детского сада «Диалог», рассчитанного на 280 мест. В пяти его корпусах разместили столовую, бассейн, музыкальный и медицинский кабинеты.

Еще 4 блока отвели для 15 групп с воспитанниками в возрасте от 1,5 до 7 лет. На территории детского сада оборудовали игровые площадки и зоны для прогулок. Созданы комфортные условия для инвалидов и маломобильных граждан.

Для детей предусмотрены занятия с логопедом и психологами. Есть группа обучения по полилингвальной программе. Предполагается обширная программа дополнительного образования: шахматы, национальные и современные танцы, гимнастика, занятия английским языком.

Открытие нового детсада прошло по поручению врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Строительство объекта велось с 2020 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».