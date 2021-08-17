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Происшествия17 августа 2021 19:36

Следственный комитет Северной Осетии взял на контроль дело отравления детей

После отдыха в местном санатории они пожаловались на плохое самочувствие
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СУ СК России по Северной Осетии сообщили, что ведомство взяло на контроль проверку по факту массового отравления детей в санатории республики.

- Следственными органами СК России по Республике Северная Осетия-Алания продолжается доследственная проверка по факту отравления детей в санатории в Алагирском районе. В больницу госпитализировано шесть детей в возрасте от 9 до 11 лет, в настоящее время их состояние врачами оценивается как средней тяжести, - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что дети вернулись с отдыха домой и пожаловались на симптомы отравления. Когда ситуация начала ухудшаться, их госпитализировали в больницу.

Прокуратура начала проверку.