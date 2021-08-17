СК Северной Осетии завел уголовное дело после отравления детей в санатории

СУ СК России по Северной Осетии завело уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По данным следствия, после отдыха в санатории 12 детей пожаловались на признаки отравления.

Некоторых из них госпитализировали, их состояние средней тяжести. С детьми работают врачи, а следователи завели уголовное дело и инициировали собственную проверку. Прокуратура тоже устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Пока неизвестно, почему дети массового отравились.