После потопа в Ставрополе Комсомольский пруд закрыли для купания

В администрации Ставрополя рассказали, что Комсомольский пруд временно закрыли для купающихся из-за последствий ливня 16 августа 2021 года. Меньше чем за сутки выпала месячная норма осадков, улицы, дворы, общественные места затопило.

Сейчас пруд выглядит удручающе: грязная вода, не менее загрязненный берег, пострадавшие растения, газоны и плитка. Теперь специалисты это все восстанавливают.

С улиц Дзержинского и Авиационной через лес сошли сильные потоки воды и принесли с собой земляной грунт, ветки, бревна, ил, растительность.

На некоторых участках лотков, которые расположены по всему периметру пруда, собрался большой дебит воды. Селевой поток пошел по тротуарам и попал прямо в водоем.