На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 17 человек

Новый антирекорд по числу умерших от коронавируса установлен на Ставрополье. За вчерашний день скончались 17 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом утром, 18 августа сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 2077. За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 346 человек. Число зараженных достигло 70627. Победить болезнь смогли 219 человек.

- Опасность коронавируса не снижается, и от него необходимо защищаться. Возможность для этого дает вакцинация. Она доступна для всех. Прививочная кампания на Ставрополье продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – прокомментировал глава Ставрополья.