В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заразилось 346 человек

На Ставрополье за сутки из-под меднаблюдения выписано 291 выздоровевших. Таким образом, количество тех, кто смог победить болезнь, превысило 60,1 тысячи человек. Тестирование для выявления инфекции продолжается - в среднем в крае проводится более 7 тысяч таких исследований в день. По словам губернатора Ставрополья, это помогает быстрее выявлять новые факты заражения, зарегистрированы они и вчера. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 346 человек.

- Но, к глубокому сожалению, так же, ежедневно, регистрируются летальные исходы на фоне COVID-19. За прошедший день таких смертельных случаев было больше чем ранее. - Соболезную родным скончавшихся, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

За вчерашний день скончались 17 человек.

- Об этих печальных цифрах стоит помнить и думать каждому из нас. Опасность коронавируса не снижается, и от него необходимо защищаться. Возможность для этого дает вакцинация. Она доступна для всех. Прививочная кампания на Ставрополье продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.