Комсомольский пруд Ставрополя будет закрыт до конца недели

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Комсомольского пруда, который на днях пострадал от подтопления. Об этом сообщил первый замглавы города Дмитрий Семенов.

Результаты анализа озвучат в лаборатории только к концу недели. До этого времени ставропольский пляж будет закрыт. По словам Семенова, территорию пруда продолжают очищать.

Напомним, Комсомольский пруд в Ставрополе 17 августа закрыли для проведения восстановительных работ после ливня.

Так, мощный поток воды с улицы Авиационной затопил пешеходные дорожки, принес много мусора на пляж. Ливень сломал ветки деревьев, подтопил спортивные и детские площадки.