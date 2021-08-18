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Общество18 августа 2021 9:42

Комсомольский пруд Ставрополя будет закрыт до конца недели

Ограничение могут снять, когда озвучат результаты анализа проб воды
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Комсомольского пруда, который на днях пострадал от подтопления. Об этом сообщил первый замглавы города Дмитрий Семенов.

Результаты анализа озвучат в лаборатории только к концу недели. До этого времени ставропольский пляж будет закрыт. По словам Семенова, территорию пруда продолжают очищать.

Напомним, Комсомольский пруд в Ставрополе 17 августа закрыли для проведения восстановительных работ после ливня.

Так, мощный поток воды с улицы Авиационной затопил пешеходные дорожки, принес много мусора на пляж. Ливень сломал ветки деревьев, подтопил спортивные и детские площадки.