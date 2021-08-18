В Железноводске гость получил лопатой по голове за замечание о невкусном ужине

В Железноводске 50-летний мужчина собрал у себя дома небольшую компанию. Хозяин квартиры накрывал стол собственными силами, поэтому был крайне раздосадован, когда один из гостей высказался о том, что еда невкусная.

К этому моменту мужчина был уже пьян. После замечания гостя он схватил совковую лопату и стал высказывать угрозы убийством в адрес неблагодарного собутыльника.

Разъяренный хозяин дома ударил лопатой по голове приятеля. Родственница подозреваемого, опасаясь дальнейшего развития ситуации, сообщила о происходящем в полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Расследование продолжается.