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Происшествия18 августа 2021 10:39

В Ставрополе директор коммерческой организации задолжала сотрудникам более 1 млн рублей зарплаты

Против директора возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе директор коммерческой компании подозревается в невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июля 2018 года по август 2021 года женщина не выплачивала зарплату 6 работникам общества. Общая сумма задолженности составила более 1 миллиона 150 тысяч рублей. Против директора возбудили уголовное дело.

Сейчас обеспечено частичное погашение заработной платы, а для погашения оставшейся суммы задолженности следователи принимают меры обеспечительного характера. Расследование уголовного дела продолжается.